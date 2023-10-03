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الخارجية الفلسطينية: نحمل الدول التي توفر الحصانة للاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2023 | 05:15
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