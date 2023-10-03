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وزير الدفاع الروسي: عدد المتطوعين الذين انضموا للجيش هذا العام تجاوز 335 ألفا

Lebanon 24
03-10-2023 | 05:26
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