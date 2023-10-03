رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: نتوجه الى الرأي العام في فترة الوساطات والمبادرات الخارجية والمحاولات الداخلية لايجاد حلول للملف الرئاسي

Lebanon 24