الجميّل: سمعنا كلام نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: "الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه"

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