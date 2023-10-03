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الجميّل: سمعنا كلام نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: "الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه"

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:11
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سامي الجميّل: من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق فأولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس
lebanon 24
03/10/2023 15:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام نصرالله مقدمة لتحرك "الحزب"
lebanon 24
03/10/2023 15:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: نريد ضمانات أمنية من تهديدات سلاح حزب الله، وأتوجه بالمباشر إلى حسن نصرالله فـ "هل يقبل أن يقول أحد معاونيه أن المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ7 أيار؟"
lebanon 24
03/10/2023 15:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه ونحن أمام خيارين، إمّا الصمود أو الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض أو نخضع للمرشح الذي يفرضه "الحزب"
lebanon 24
03/10/2023 15:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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