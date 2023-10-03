سامي الجميّل: من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق فأولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس

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