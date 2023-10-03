سامي الجميّل: اذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسياً

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