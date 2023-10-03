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سامي الجميّل: اذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسياً

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:17
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سامي الجميّل متوجهاً إلى حسن نصرالله: إذا أردتم أن تعيشوا ببلدٍ واحدٍ يجب أن تقبلوا بشروط البلد ولن نرضى بأن نكون مواطني درجة ثانية وقولها بوضوح
lebanon 24
03/10/2023 15:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: نريد ضمانات أمنية من تهديدات سلاح حزب الله، وأتوجه بالمباشر إلى حسن نصرالله فـ "هل يقبل أن يقول أحد معاونيه أن المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ7 أيار؟"
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سامي الجميّل: رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه ونحن أمام خيارين، إمّا الصمود أو الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض أو نخضع للمرشح الذي يفرضه "الحزب"
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03/10/2023 15:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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