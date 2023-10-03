سامي الجميّل: يقولون أنهم يريدون ضمانات فلماذا حزب الله المسلح والذي يستعمل العنف ومُتّهم بالإغتيالات ويعطّل الدستور وحليفه لا يدعو إلى انتخابات، يريد ضمانات؟

Lebanon 24