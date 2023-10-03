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الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: 8 من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم لقوا حتفهم في حريق مديرية الأمن بالإسماعيلية أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:24
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