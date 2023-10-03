سامي الجميّل: نريد ضمانات أمنية من تهديدات سلاح حزب الله، وأتوجه بالمباشر إلى حسن نصرالله فـ "هل يقبل أن يقول أحد معاونيه أن المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ7 أيار؟"

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