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المنتخب الأردني لكرة السلة يتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية - هانغجو 2022 بتغلبه على نظيره السعودي بنتيجة (76 - 57)

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:43
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