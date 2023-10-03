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أجهزة الطوارئ في تايلاند: ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار بمركز للتسوق في بانكوك إلى 4 أشخاص و 3 جرحى بينهم أجنبي (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2023 | 07:25
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