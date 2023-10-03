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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 أطفال أثناء عودتهم من مدارسهم في حي تل الرميدة بالخليل وتقتادهم إلى جهة غير معلومة (شبكة قدس)

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:11
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