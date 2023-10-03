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شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من دار الطائفة: نشدد على ضرورة تعيين رئيس للاركان في الجيش احتراماً للموقع واحتراماً للمؤسسة العسكرية

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:43
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