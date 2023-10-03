شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من دار الطائفة: نشدد على ضرورة تعيين رئيس للاركان في الجيش احتراماً للموقع واحتراماً للمؤسسة العسكرية

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