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ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 11 جراء القصف المدفعي للدعم السريع بمنطقة السامراب الأحامدة بالخرطوم بحري (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2023 | 11:41
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