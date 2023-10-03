Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إيطالية: مقتل 20 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من مدينة البندقية

Lebanon 24
03-10-2023 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطن بجروح خطيرة في القدس المحتلة
lebanon 24
04/10/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مقتل 3 أشخاص على الأقل من جراء انفجار في مبنى لخدمات السيارات ببلدة ماخاشكالا جنوبي روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/10/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: مقتل جنديين سوريين وإصابة 6 في ضربة جوية إسرائيلية على طرطوس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/10/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل اعلام بيلاروسية: جهاز أمن الدولة أوقف أنشطة 3 مجموعات قتالية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني كانت تستعد لعمليات تخريبية في بيلاروسيا وروسيا
lebanon 24
04/10/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2023-10-03
18:38 | 2023-10-03
18:27 | 2023-10-03
18:26 | 2023-10-03
18:25 | 2023-10-03
18:22 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24