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بلومبرغ: المجر تقترح على الاتحاد الأوروبي خفض حزمة المساعدات الأوكرانية إلى النصف (الشرق)
Lebanon 24
03-10-2023
|
23:22
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