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دائرة الأوقاف الإسلامية: 695 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:10
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