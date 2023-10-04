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دائرة الأوقاف الإسلامية: 695 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح (الجزيرة)
Lebanon 24
04-10-2023
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04:10
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