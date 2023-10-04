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رويترز نقلا عن وزارة الطاقة السعودية: سنواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر حتى نهاية العام

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:11
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