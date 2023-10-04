Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو "تطنيش" حيال الوجود السوري في لبنان وعممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي

Lebanon 24
04-10-2023 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جرائم كبيرة يرتكبها السوريون في لبنان"... مولوي: لن نسمح بوجودهم العشوائيّ
lebanon 24
04/10/2023 15:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": لماذا الليرة السورية في حالة سقوط وهل للبنان علاقة؟
lebanon 24
04/10/2023 15:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات
lebanon 24
04/10/2023 15:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: الوجود السوري يُهدّد ديموغرافية لبنان
lebanon 24
04/10/2023 15:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2023-10-04
07:56 | 2023-10-04
07:46 | 2023-10-04
07:42 | 2023-10-04
07:35 | 2023-10-04
07:13 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24