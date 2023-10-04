مولوي: لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو "تطنيش" حيال الوجود السوري في لبنان وعممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي

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