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أخبار عاجلة
سوناك: إذا أعطينا الأوكرانيين الأدوات اللازمة فسوف يفوزون في الحرب
Lebanon 24
04-10-2023
|
07:12
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