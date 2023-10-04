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10 قتلى و80 مفقودا بينهم 23 جنديا في فيضانات في شمال الهند (العربية)

Lebanon 24
04-10-2023 | 09:48
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