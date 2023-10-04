Advertisement

أخبار عاجلة

فوز بيروت على الإتحاد طرابلس الليبي بنتيجة 102-82 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية بكرة السلة

Lebanon 24
04-10-2023 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء الشوط الأوّل بتقدم نادي بيروت على نادي الحكمة بنتيجة 21-10 ضمن نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
lebanon 24
04/10/2023 18:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المباراة النهائية ببطولة الدوحة الودية لكرة السلة بين الفريقين اللبنانيين "الحكمة" و"بيروت"
lebanon 24
04/10/2023 18:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة بيروت العربية خرّجت دفعتها العاشرة في طرابلس
lebanon 24
04/10/2023 18:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تأهل ألمانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة 113- 111 وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل
lebanon 24
04/10/2023 18:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:05 | 2023-10-04
10:07 | 2023-10-04
10:04 | 2023-10-04
10:03 | 2023-10-04
09:57 | 2023-10-04
09:55 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24