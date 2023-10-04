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الفيفا يعلن أن أول 3 مباريات في كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمئوية المسابقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-10-2023 | 11:24
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