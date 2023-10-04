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ولي العهد السعودي: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على كل الأصعدة والمستويات
Lebanon 24
04-10-2023
|
12:25
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