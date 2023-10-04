Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على كل الأصعدة والمستويات

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي شكر ولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع حول الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
05/10/2023 00:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: نستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة (الشرق)
lebanon 24
05/10/2023 00:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي لفوكس نيوز: العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة
lebanon 24
05/10/2023 00:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: وجهنا الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة للمغرب (الشرق)
lebanon 24
05/10/2023 00:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2023-10-04
17:30 | 2023-10-04
16:59 | 2023-10-04
16:51 | 2023-10-04
16:36 | 2023-10-04
15:27 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24