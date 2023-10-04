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أسعار النفط تعمّق خسائرها بأكثر من 5% وخام "برنت" يفقد نحو 4.7 دولارات حتى الآن في تعاملات جلسة اليوم (الشرق)

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:46
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