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إذاعة الجيش الإسرائيلي: احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها في نابلس

Lebanon 24
04-10-2023 | 18:40
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