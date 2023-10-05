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وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الهندية: 10 قتلى على الأقل و82 مفقودا جراء فيضان بحيرة جليدية في شمال شرقي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:12
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