Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر نفذا عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنا قرب طول كرم

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استنفار لقوات الاحتلال واحتجاز عدد من المواطنين على مدخل مدينة الخليل الشمالي في أعقاب عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنة "أدورا" جنوب الخليل
lebanon 24
05/10/2023 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كتيبة "طولكرم" التابعة لسرايا القدس: نفذنا عملية إطلاق نار استهدفت نقطة حراسة لجيش الاحتلال على معبر الطيبة
lebanon 24
05/10/2023 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مستوطنة وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل.. والجيش الإسرائيلي يُغلق المنطقة (فيديو)
lebanon 24
05/10/2023 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مركبة لمستوطنين قرب طولكرم وتحييد منفذي العملية
lebanon 24
05/10/2023 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:29 | 2023-10-05
04:27 | 2023-10-05
04:27 | 2023-10-05
04:24 | 2023-10-05
04:23 | 2023-10-05
04:15 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24