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طائرة مسيّرة تركية تستهدف موقعا في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:39
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