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الداخلية التركية تعلن اعتقال 24 شخصا في أرضروم وإسطنبول وغازي عنتاب وشرناق ضمن نطاق الحملة الأمنية بعد تفجير أنقرة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-10-2023 | 04:29
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