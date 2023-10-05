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حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام بسبب تعطل شاحنة تم رفعها والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
Lebanon 24
05-10-2023
|
05:46
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