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بوريل: لم نكن نتوقع تعليق الكونغرس الأميركي دعم أوكرانيا ولم يكن ذلك نبأ سارا

Lebanon 24
05-10-2023 | 05:50
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