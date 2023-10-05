Advertisement

أخبار عاجلة

البرلمان الأوروبي يتّهم باكو بـ"التطهير العرقي" في ناغورني كاراباخ

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أرمينيا يتّهم أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناغورني كاراباخ
lebanon 24
05/10/2023 14:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أرمن ناغورني كاراباخ يتهمون روسيا بـ"الخيانة" و"الكذب"
lebanon 24
05/10/2023 14:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب": لوقف عملية التطهير العرقي ضدّ الأرمن في ناغورنو قره باغ – ارتساخ
lebanon 24
05/10/2023 14:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
معضلة بين الطرفين.. لهذا تقلق "ناغورني كاراباخ" بايدن وبوتين
lebanon 24
05/10/2023 14:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:41 | 2023-10-05
07:38 | 2023-10-05
07:10 | 2023-10-05
06:07 | 2023-10-05
06:03 | 2023-10-05
05:56 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24