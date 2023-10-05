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كتلة الوفاء للمقاومة: نأسف لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري ونُقدّر الجهود التي تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
05-10-2023 | 08:33
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الوفاء للمقاومة: نرى ان انجاز الاستحقاق الرئاسي والحوار هو السبيل الوحيد للخروج من المراوحة التي تؤثر سلبا على امن البلاد وتعرضها للتدخلات الاجنبية ولذلك رفض التفاهم واعتماد السلبية امام اي مبادرة حوارية هو موقف مريب وتعطيلي
lebanon 24
05/10/2023 16:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصرالله: كان هناك فرصة وهي بالحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحاور لكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي، المبادرة الفرنسية يجب ان نستطلع اين اصبحت والموفد القطري يبذل جهودا يومية،لا يوجد وضوح او جديد في القريب العاجل
lebanon 24
05/10/2023 16:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري ليس مشروطا والأخير رسم مسلك طبيعي لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج
lebanon 24
05/10/2023 16:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الخطوة الأولى لطي صفحة الأزمة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
lebanon 24
05/10/2023 16:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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