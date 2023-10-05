مروان حمادة للـ"أم تي في": قائد الجيش لا يزال في موقع متقدّم في السباق إلى رئاسة الجمهورية ولم أسمع أي كلام معادٍ تجاهه من أجواء الرئيس بري والبحث جار عن مرشحين وسطيين

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