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وزارة الدفاع التركية: الطائرة التي أسقطها التحالف الدولي في الأراضي السورية لا تخص قواتنا

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:23
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