27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بوتين: نشهد تغيّرات عالمية كبيرة خلال السنوات الماضية
Lebanon 24
05-10-2023
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول زيارة خارجية له منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام
Lebanon 24
أول زيارة خارجية له منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام
05/10/2023 18:51:35
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 5 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 5 جرحى
05/10/2023 18:51:35
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
8 حوادث وقتيل و10 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
8 حوادث وقتيل و10 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
05/10/2023 18:51:35
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث ، قتيل و 7 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث ، قتيل و 7 جرحى
05/10/2023 18:51:35
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
00:09 | 2023-10-05
05/10/2023 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
00:40 | 2023-10-05
05/10/2023 12:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
05:40 | 2023-10-05
05/10/2023 05:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
02:15 | 2023-10-05
05/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
02:33 | 2023-10-05
05/10/2023 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:44 | 2023-10-05
بيان للاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا: اتفاق على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأرمينيا في الوقت الذي تواجه فيه عواقب النزوح الجماعي (سكاي نيوز عربية)
11:41 | 2023-10-05
الرئاسة السلوفاكية تعلن تجميد الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
11:32 | 2023-10-05
"الجزيرة" عن مصادر بوزارة الدفاع التركية: المسيرة التي أسقطها التحالف في شمال شرقي سوريا ليست تابعة للقوات المسلحة التركية
11:25 | 2023-10-05
وزارة الخارجية الإماراتية: نشدد على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
11:07 | 2023-10-05
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 78
10:53 | 2023-10-05
بوتين: أرمينيا لم تستمع إلى مقترحات روسيا بشأن كاراباخ
فيديو
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
05/10/2023 18:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24