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بوتين: روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا ولكن تدخلنا لوقفها والناتو رفض طلب روسيا الانضمام إليه

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:57
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