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بوتين مخاطبا الولايات المتحدة: من أنتم حتى تحاولوا تعليمنا كيف نتصرف؟ هذا فكر استعماري انتهى ولن يعود

Lebanon 24
05-10-2023 | 10:14
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