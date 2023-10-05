بيان للاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا: اتفاق على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأرمينيا في الوقت الذي تواجه فيه عواقب النزوح الجماعي (سكاي نيوز عربية)

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