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بيان للاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا: اتفاق على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأرمينيا في الوقت الذي تواجه فيه عواقب النزوح الجماعي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:44
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