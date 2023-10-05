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الاتحاد الرياضي العام السوري واللجنة الأولمبية السورية يوقفان كل الأنشطة الرياضية حدادا على أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص (سانا)
Lebanon 24
05-10-2023
|
11:57
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