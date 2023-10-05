Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الرياضي العام السوري واللجنة الأولمبية السورية يوقفان كل الأنشطة الرياضية حدادا على أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص (سانا)

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة السورية تعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص (الميادين)
lebanon 24
05/10/2023 20:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في حمص (الميادين)
lebanon 24
05/10/2023 20:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: تنظيمات إرهابية استهدفت حفل تخريج لطلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة
lebanon 24
05/10/2023 20:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نطالب الحكومة باعلان حالة الاستنفار العام وتتوجه الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية بعد استعادة سوريا لمقعدها... كذلك التوجه الى الحكومة السورية للتعاون من جهتها
lebanon 24
05/10/2023 20:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2023-10-05
13:34 | 2023-10-05
13:32 | 2023-10-05
13:17 | 2023-10-05
13:02 | 2023-10-05
12:43 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24