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رئيس المجلس الأوروبي لـ"الجزيرة": تحدثت مع الرئيس بايدن بشأن دعم أوكرانيا وأكد لي الالتزام بدعم كييف على مدى طويل

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:18
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