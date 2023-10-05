Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري لـ"الحدث": ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية العسكرية في حمص إلى أكثر من 100

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري لـ"سكاي نيوز": 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا بهجوم بطائرات مسيّرة على الكلية العسكرية في حمص
lebanon 24
05/10/2023 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 78
lebanon 24
05/10/2023 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": إرتفاع عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 54
lebanon 24
05/10/2023 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة حمص مستمرّة.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية إلى 100!
lebanon 24
05/10/2023 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2023-10-05
13:34 | 2023-10-05
13:32 | 2023-10-05
13:17 | 2023-10-05
13:02 | 2023-10-05
12:43 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24