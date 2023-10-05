الاستخبارات التركية تنفذ عملية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا تُدمر خلالها مستودعات أسلحة وذخائر ومباني تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية (الأناضول)

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