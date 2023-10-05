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"الجديد": الثنائي الشيعي كان واضحا أمام الموفد القطري بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجية الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسيا

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:17
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