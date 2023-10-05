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"الجديد": زيارة ميقاتي الى الامارات انتهت الى نتائج ايجابية وهناك اجراءات ستبدأ بالظهور قريباً سواء لناحية تطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية او في مسألة تسهيل منح التأشيرات

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:32
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