"الجديد": زيارة ميقاتي الى الامارات انتهت الى نتائج ايجابية وهناك اجراءات ستبدأ بالظهور قريباً سواء لناحية تطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية او في مسألة تسهيل منح التأشيرات

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