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الجيش السوداني: الفرقة العاشرة بجنوب كردفان تصد هجوما للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو (الحدث)

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:34
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