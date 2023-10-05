اللواء البيسري لـmtv: ملف النزوح السوري هو الهاجس الاول ونحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان

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