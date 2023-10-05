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البيسري: انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية

Lebanon 24
05-10-2023 | 15:06
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