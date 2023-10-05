الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه الرئيس ميقاتي أعرب عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه

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